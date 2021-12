Padre Fábio de Melo apresenta show da nova turnê em Salvador

Chega a Salvador a turnê do novo show do Padre Fábio de Melo, “O amor me elegeu”, no dia 12 de maio, na Arena Fonte Nova, às 19h. Ele sobe ao palco acompanhado de teclados, guitarra, violão, baixo, acordeom, bateria e três backing-vocals.

O show revisita importantes momentos da música religiosa e popular brasileira e traz ao palco o universo de mensagens de esperança, amor e fé, através das obras musicais, de sua própria autoria, e de outros compositores, poetas que cantam com amor e delicadeza a alma de fé do povo brasileiro.

Os ingressos já estão sendo vendidos, e podem ser adquiridos nos balcões de ingressos (Shopping Barra, Shopping da Bahia, Shopping Salvador, Shopping Bela Vista) e pelo Ingresso Rápido.

Mais informações pela internet ou pelo telefone 71 9 9338-5613.

adblock ativo