Padre canta 'Hallelujah' em casamento e surpreende noivos

O padre irlandês Ray Kelly se tornou uma dos maiores sucessos do YouTube com uma versão cover de "Hallelujah", de Leonard Cohen. A performance foi filmada em um casamento em sua paróquia, no Condado de Meath.

Publicado segunda-feira, 7, o vídeo tinha, por volta de 17h desta quinta-feira, 10, mais de 4,5 milhões de visualizações no portal do gigante Google.

Para cantar a música, o padre Kelly atualizou os versos, tornando-os compatíveis para um casamento. O religioso disse a sites estrangeiros que a noiva e o noivo Leah e Chris O'Kane não souberam previamente da performance. Veja o vídeo!

