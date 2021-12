Pablo, Silvanno Salles e Tayrone fazem show juntos

Os amantes da boa sofrência vão poder curtir "Uma noite Inesquecível" em Salvador ao som dos ícones do arrocha baiano. O evento, que acontece no dia 6 de agosto, a partir das 20h, vai reunir Pablo, a Voz Romântica, Tayrone e Silvanno Salles, o Cantor Apaixonado, no mesmo lugar - o Parque de Exposições -, promete um clima de muitas emoções ao som das canções que estão na boca do povão, como 'Ê paixão', 'O Choro é Livre' e 'Quebrou a cara'.

Os fenômenos da música romântica garantem que será um momento único, que irá derreter ainda mais os corações já apaixonados e quebrar o gelo dos solteiros de plantão, que vão dançar agarradinhos. "Vai ficar para história", assegura o cantor Tayrone.

Leitor do MASSA! sempre tem vantagem

Para você não ficar de fora, o jornal preparou para você, leitor do MASSA!, um mimo especial. Na compra do jornal feito do seu jeito, recorte o selo publicado neste sábado, 23, ou nas edições de terça, quarta e sexta-feira (26, 27 e 29/7) e com mais R$ 10 você adquire o Kit Sofrência (2 copos acrílicos + CD coletânea Tayrone, Pablo e Silvanno Salles). Atenção: basta um selo e a grana.

A troca pode ser feita nos postos dos Populares a Tarde do Salvador Shopping, Shopping da Bahia e na Central de Ingressos dos balcões Pida, no Center Lapa. Os ingressos do show são vendidos nos balcões dos shoppings e custam entre R$ 35 e R$ 100.

