Pablo repete show de lançamento do novo disco, 'É Só Dizer

Fazem três semanas que Pablo oficializou o lançamento do CD É Só Dizer Que Sim, à venda nas lojas desde junho, com um show no Bahia Café Hall. Mas não deu pra quem quis. "Muita gente não conseguiu ingresso e ficou do lado de fora", diz o cantor, que espera poder recompensar essa parcela do público amanhã, quando sobe ao palco do Wet'n Wild. "É o mesmo show", ele promete.



Orgulhoso, o cantor demora a responder qual seria o momento mais marcante da apresentação. "Sendo sincero, não tem uma música específica. A galera tá cantando o disco inteiro", garante.



Mas ele confessa que sente uma pegada diferente na plateia quando canta Embolou e Vingança do Amor, esta gravada em dobradinha com Ivete Sangalo.



Antigos hits



O set-list também inclui antigos hits. Do disco anterior, é Fui Fiel, que não pode ficar de fora. "Tem também A Casa ao Lado, do primeiro disco, que deu o pontapé inicial da carreira do Pablo", ele adianta, falando de si próprio assim mesmo, na terceira pessoa.



É como se reconhecesse que aqueles eram outros tempos, quando muita gente ainda torcia o nariz para sua música. "Há uns cinco anos havia um certo preconceito com o arrocha. Hoje todo mundo está abraçando. A gente já está tendo até que fazer festas específica para a classe A, em locais diferenciados", revela.



Não é bem o de amanhã, quando o cantor espera por uma noite mais popular, que promete entreter o público com oito horas seguidas de som. Torres da Lapa, Sinho Ferrary e Frank e Alex vão ajudar Pablo nesse missão.





adblock ativo