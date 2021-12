Pablo recebe estrelas em gravação de DVD

Com um time de convidados formado por Gaby Amarantos, Daniela Mercury, Claudia Leitte, Alinne Rosa e Tatau, o cantor Pablo grava o primeiro DVD oficial da carreira nesta quinta-feira, 1º, às 22h, no Bahia Café Hall.

A paraense Gaby Amarantos vai cantar "Me Liga, Beijo, Tchau" ao lado de Pablo. Com Claudia Leitte, ele vai cantar a inédita "Sem Você Tô Mal". Já Alinne Rosa fará um dueto embalado por "Baby", um dos maiores sucessos do cantor de arrocha. Tatau vai interpretar a canção "Jogo de Sedução" e Daniela Mercury, "Casa ao Lado".

O show de encerramento ficará por conta da banda Seu Maxixe e os ingressos custam de R$ 70 a R$ 160.

