Pablo lança DVD em show com ingressos esgotados

Quem não comprou ingresso para ir ao show do cantor do Pablo, não compra mais. Eles estão esgotados.

A apresentação do cantor, que acontece nesta sexta-feira, 1º, no Bahia Café Hall, faz parte da programação de lançamento de seu novo álbum, intitulado "É Só Dizer Que Sim". O evento está marcado para as 21 horas e contará com a participação da dupla sertaneja Frank e Alex.

A banda Pra Casar, dona do hit "Triste, Alegre", fará o show de abertura da noite.

