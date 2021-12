Pablo lança CD no Bahia Café

Com uma história de 14 anos de arrocha, o cantor Pablo leva mais um dos seus shows de brega romântico para o público baiano hoje, às 21 horas, no Bahia Café Hall.



Dessa vez, o encontro marca o lançamento do seu novo CD, É Só Dizer Que Sim, mas não vai deixar de fora as canções que viraram hit nessa trajetória.



"A intenção é o lançamento do disco novo. Mas eu acredito que a gente não consiga tocar o disco todo porque a galera sempre cobra as antigas. Então a gente fez uma mesclagem desde a época de Asas Livres. Montamos um repertório para agradar todos os gostos", conta Pablo.



Disco novo



Nesse último álbum, a principal novidade que o cantor traz ao público é o uso da bateria acústica pela primeira vez, já que todos os discos anteriores tinham um teclado com bateria eletrônica.



Como participações especiais, o álbum conta com os duetos de Pablo com Ivete Sangalo, na canção Vingança do Amor, e com Solange Almeida (Aviões do Forró), em Tá Fazendo Falta.



Apesar das participações no CD, as cantoras não estarão no show e Pablo não receberá demais convidados. "Quem for convidado, é só para curtir mesmo", brinca.



O repertório também inclui Embolou, canção do parceiro Tatau, que já compôs para Pablo Jogo de Sedução, música que integra o DVD Arrocha Brasil (2013).



Entre as 16 faixas, algumas já ganharam popularidade, com destaque para Bilu Bilu, hit do cantor no último Carnaval. Pablo acredita que a razão para emplacar um sucesso atrás do outro é apostar em refrões simples e, claro, que falem de amor.



Arrocha e pop



Como um dos responsáveis pela ascensão do arrocha no país, Pablo diz não se inco modar com a o espaço conquistado por outros ritmos que se inspiram no gênero, como o arrocha universitário e a apropriação de canções pelo sertanejo universitário.



Para ele, os artistas "dão uma linha mais pop e badalada" e a vantagem é levar o ritmo para outros cantos.



Apesar de seu trabalho seguir o mesmo estilo desde o começo ("canções românticas para dançar agarradinho"), a popularização do gênero e ascensão da carreira incentivam maior preocupação estética e técnica nas apresentações. "A gente busca se aprimorar mais a um mercado mais amplo. Hoje o Pablo é uma banda", diz.



