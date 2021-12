Pablo lança "Ao Vivo em Salvador", primeiro DVD oficial

Atire a primeira pedra quem, acometido de uma paixão avassaladora, não é capaz de se reconhecer em versos como "Sonho e acordo sozinho/ Faz tanta falta o teu carinho/ Vivo sem vida/ Sem destino, sem destino". A letra é parte da canção Baby, que ficou conhecida de norte a sul do País ao ser cantada pela voz aguda e inconfundível de Pablo.

Muito mais que arrocha, A Voz Romântica (como ele também é chamado) promete cantar o amor neste fim de semana, quando lança seu primeiro DVD oficial pela gravadora Som Livre, sábado, 11, e domingo, 12, no Bahia Café Hall. A abertura fica por conta da dupla sertaneja Frank e Alex, e o encerramento será ao som do forró universitário de Marco Leandro.

O novo trabalho, intitulado Ao Vivo em Salvador, apresenta 22 canções do repertório de Pablo, e não deixa de fora hits do cantor como Casa Vazia, Você Vai Ficar em Mim, Na Hora H e Cai na Real.

Do tempo em que Pablo esteve à frente do grupo Asas Livres, o público vai curtir a canção Vou Te Amar, e também aparecem no setlist outras interpretações bastante conhecidas como Que Dá Vontade Dá, Tô de Bobeira e Ela e a Outra.

Dentre os artistas que participaram do DVD, estão nomes como Daniela Mercury, Cláudia Leitte, Gaby Amarantos, Tatau, Fátima Leão e Alinne Rosa. O cantor gospel Marcos Antônio também está entre eles e sua participação é uma homenagem do cantor Pablo à sua mãe Vera Lúcia, já falecida. "Desde garotinho eu ouço as músicas dele. Decidi dar esse presente a mim e a minha mãe. Ela ia amar", afirma o cantor.



Eterno romântico - Se é preciso ser romântico para cantar tanta música de amor, não é Pablo quem vai reclamar. "Sou romântico, eternamente", declara, entre risos. "Não consigo ouvir música sertaneja sem me emocionar, dá uma dorzinha no coração, é uma coisa que vem de dentro mesmo", revela, todo derretido.

A inspiração para cantar, aliás, chegou por meio da música sertaneja ouvida em casa, na infância vivida em Candeias. O menino que começou a cantar ao lado do pai aos seis anos se emocionava com canções de duplas como Zezé di Camargo & Luciano, Rick & Renner e Leandro & Leonardo.

Para Pablo, o amor é a melhor matéria-prima para a música, seja ela do ritmo que for. E não foi mesmo por isso que seu grito de "Êêêê Paixãoo!" antes das músicas ficou tão conhecido? Ele assume: o segredo do sucesso é cantar com o coração. "Falar de amor nunca sai de moda. A linha romântica do Pablo é essencial para que as coisas aconteçam de maneira positiva", declara o cantor. E quem é que vai dizer que não?

