O cantor Pablo vai lançar o seu novo álbum, intitulado "Desculpe Aí", durante um show em Salvador. O evento acontece no dia 28 de novembro, a partir das 21h, no Wet´n Wild, na Paralela.

Gravado pela Som Livre, o CD é o terceiro da carreira de Pablo e traz músicas como "Desculpe ai", "Displicente", "Imprevistos" e "Nivel de carência".

O Show

No repertório, Pablo traz as músicas do novo álbum, além dos sucessos conhecidos pelo público, como "Pecado de Amor", "Fui Fiel", "Bilu Bilu" e "Por que Homem não Chora".

Além do anfitrião, as bandas Asas Livres e X10, a dupla Frank e Alex e o cantor Lairton e seus teclados, também se apresentam.

Os ingressos, que estão à venda nos balcões Pida e A TARDE, custam entre R$ 35 e R$ 80.

Confira algumas músicas de "Desculpe Aí"!

Da Redação Pablo faz show em Salvador para lançar novo álbum

