Pablo é o convidado do Olodum para o próximo ensaio

A próxima edição do ensaio do Olodum, que acontece na próxima terça-feira, 22, na Praça Tereza Batista, vai misturar samba-reggae com arrocha. O convidado da banda para a edição do evento será o cantor Pablo, a voz romântica.

Nas três horas de show, que começa a aprtir das 20h, o grupo que é liderado pelo trio Nadjane Souza, Mateus Vidal e Lazinho, vai animar a platéia com as músicas que marcaram a carreira da banda, como Faraó, Protesto do Olodum, Rosa e 'Sérgio El Bailador' aposta para o Carnaval deste ano.

A Terça do Olodum será realizada também no dia 29 de janeiro e no dia 5 de fevereiro, com a participação de grandes convidados. Os ingressos são vendidos no local e na Casa do Olodum.

