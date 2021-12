Pablo e Luan Santana foram os destaques em Santo Antônio

A principal noite de shows do São João em Santo Antônio de Jesus, na segunda-feira, 23, viveu o auge quando o cantor romântico Pablo soltou a voz ao ritmo do arrocha. A multidão na praça acompanhou cada uma das canções e dançou a noite toda, cantando junto.



O cantor comentou a participação em uma festa junina de grande porte no interior da Bahia e falou sobre a diferença de estilos musicais.



"Acho que música baiana não tem essa coisa de dividir estilos musicais. Fico feliz quando chega o São João porque é um clima que gosto bastante, com fogueira e forró. E o arrocha faz parte de todas as épocas, em qualquer ocasião. É o romantismo que sempre prevalece", disse Pablo.



A vendedora Jucilene Santana, 28, não desgrudava os olhos do cantor. "Acho Pablo demais. Ainda bem que ele veio porque nunca tinha visto um show dele ao vivo", comemorava a moradora.

Luan



Depois do arrocha, foi a vez do sertanejo com Luan Santana, que se apresentou pela primeira vez na cidade.



"Estou muito feliz de poder tocar aqui. O Nordeste é uma região que defende a tradição do verdadeiro São João. E é uma das poucas que fazem isso hoje. É por isso que nessa época vem todo mundo para cá", destacou.

