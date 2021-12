Pablo é convidado de Tomate no último Lado T

Tomate irá receber o arrocha romântico do cantor Pablo na próxima edição do Lado T, na quinta-feira, 30, última apresentação da temporada. O evento acontece a partir das 22h, no espaço Espanhol Exclusive, em Ondina, e promete ter outros convidados.

A noite contará ainda com show de abertura da banda Sewet Beat. Os ingressos custam R$ 40 (feminino) e R$ 60 (masculino), e podem ser adquiridos nos balcões Ticketmix e lojas Colcci dos shoppings Barra, Shopping da Bahia e Salvador.

Fortal

Nesta quinta-feira, 23, Tomate não apresentará o projeto porque estará marcando presença no Fortal, carnaval fora de época que acontece anualmente em Fortaleza, no Ceará.

