Pablo é confirmado como uma das atrações do 'Só Modão'

Já com data marcada, o 'Só Modão' que será realizado no dia 4 de maio, no Wet'n Wild, confirmou o cantor Pablo como uma das atrações da festa.

Além dele, a dupla Bruno & Marrone, Mano Walter, Mariana Fagundes, Unha Pintada, Devinho Novaes e Tayrone também compõe a grade do evento.

Os ingressos já estão a venda e podem ser adquiridos nas lojas do Pida (Salvador Shopping e Piedade) e na loja Salvador Tickets, localizada no 2º piso do Shopping da Bahia.

