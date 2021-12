Pablo anuncia que não vai puxar bloco no Carnaval de 2016

Depois de dois anos puxando blocos de arrocha no Carnaval de Salvador, o cantor Pablo anunciou que não vai desfilar em 2016. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 28, na coletiva de imprensa realizada antes do show dele, no primeiro dia do Réveillon de Salvador.

O motivo da saída de Pablo do circuito é por conta de alguns problemas que ele enfrentou nos últimos anos. De acordo com a assessoria do artista, nos anos de 2014 e 2015, os blocos puxados pelo cantor tiveram problemas com lotação e com os cordeiros, o que gerou muita confusão.

No último Carnaval, devido à grande quantidade de foliões, a polícia teve que intervir no andamento do bloco Tô Ligado, que desfilou no circuito Barra-Ondina. Muitas pessoas passaram mal e as cordas foram abaixadas, segundo a polícia.

"Durante alguns anos consecutivos tivemos problemas com o caminhão na Ladeira da Barra. Como a gente faz arrocha, com uma puxada mais lenta, o caminhão não suportava e parava várias vezes. As pessoas ficavam chateadas. Esse ano eu fiquei muito tenso. Por isso, decidi não sair mais", explicou o cantor, em nota enviada pela prefeitura, que organiza o Réveillon.

Apesar de não puxar um bloco, músico não deve ficar completamente fora da festa de Momo. Segundo a assessoria, o show do cantor no camarote Harém já está confirmado.

