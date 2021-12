A cantora Pabllo Vittar lançou nesta sexta-feira, 2, o clipe de 'Então Vai', gravado em dezembro, no Rio de Janeiro. No vídeo, a artista também aparece desmontada e protagoniza cenas quentes com o DJ e produtor Diplo.

A hashtag '#EntaoVai' foi parar no topo dos assuntos mais comentados no twitter. O vídeo já conta com mais de 500 mil views no YouTube.

Da Redação Pabllo Vittar lança clipe de 'Então Vai' em parceria com Diplo

adblock ativo