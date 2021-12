Pabllo Vittar enlouquece público em noite de estreia de festival musical

A cantora e drag queen maranhense Pabllo Vittar marcou, na noite desta quinta-feira, 28, o primeiro dia do Festival Virada Salvador, festa de cinco noites promovida pela prefeitura capital baiana para marcar a passagem de 2017 para 2018.

Ao som de hits como K.O, Open Bar e Sua Cara, parceria de sucesso com a carioca Anitta e o grupo gringo de DJs Major Lazer, a artista, segunda a entrar no palco, após a banda Duas Medidas, enlouqueceu o público presente na arena Daniela Mercury.

No momento mais inusitado do show da cantora, a drag queen soteropolitana Sebastian, de 41 anos, subiu ao palco a pedido da cantora.

Vestindo um top e um shortinho, ela rebolou com Vittar até o chão, para o delírio dos ‘vittalovers’ (nome dado ao fã clube da cantora) que se esmagavam na grade que separava o público do palco.

“Eu queria muito essa oportunidade. Danço há muito tempo no Imbuí e nas ruas de Salvador e eu vim aqui porque ela é uma referência. Espero ter uma oportunidade como artista agora”, disse Sebastian, de nome de batismo Guilherme Nascimento, após deixar os holofotes.

Referência

Entre uma música e outra, temas como representatividade do público LGBTQI (lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, transgêneros, queer, intersexuais e assexuados) foram evocados pela cantora maranhense.

“Pode parecer que não, mas representatividade importa sim. Entre tantos artistas reconhecidos da cena nacional, tem uma drag queen cantando hoje aqui para vocês”, discursou Vittar, ainda no começo da apresentação, após ser apresentado como “diva” pelo apresentador oficial do evento.

Mais cedo, na coletiva de imprensa, a cantora evitou polêmicas. Perguntas do tipo eram interrompidas pela assessoria de comunicação da festa.

“Eu nem gasto meu tempo com negatividade, só quero coisas boas e positivas”, cutucou a cantora, durante a coletiva, ao ser perguntada sobre as críticas que sofre em redes sociais.

Na ocasião, porém, Pabllo anunciou que irá gravar o segundo álbum da carreira após o Carnaval de 2018. Para isso, revelou ela, viajará para Los Angeles.

“Vai ser um ano que vou começar uma página nova na carreira, com novos projetos”, disse ela, citando parcerias com Luan Santana e Lucas Lucco.

Pabllo Vittar enlouquece público em noite de estreia de festival musical | Foto: Divulgação/ATarde

Atrações

Depois da apresentação da maranhense, foi a vez do tropicalista Gilberto Gil comandar a primeira noite do evento com sucessos da sua trajetória.

Também estavam programados para cantar na festa, o sertanejo Gustavo Lima, a banda Aviões e os baianos do Harmonia do Samba.

A festa foi aberta pelo cortejo no chão do bloco afro de Itapuã Malê Debalê e pelo swing da banda Duas Medidas, que fez o público requebrar com as participações especiais dos grupos Papazzoni e La Fúria.

Os seis bailarinos animaram o público no ritmo de hits como Paredão das Amigas, Glicose e Encostar bem gostosinho. "Sexta-feira já chegou, aperte o play", entoou o vocalista Lincoln Senna de cima do palco, dando start à virada em Salvador.

Antes de ter acesso ao espaço dos shows, foi necessário enfrentar filas extensas na entrada principal do festival. O mesmo se repetiu na roda gigante que é a mesma estrutura montada no Rock in Rio e foi um dos espaços mais procurados.

No entanto, o público não lotou todo a área reservada para quem foi curtir a festa onde era possível dançar e circular com facilidade.

Nesta sexta, 29, no segundo dia do Festival da Virada Salvador tem Luan Santana, Skank e Claudia Leitte, entre outras atrações (veja programação completa abaixo).

