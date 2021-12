Após uma parceria de sucesso com Anitta, na qual gravou o clipe "Sua Cara", em Marrocos, a cantora Pabllo Vittar acaba de gravar mais um clipe. Desta vez, ela estará ao lado do cantor Lucas Lucco na música de trabalho dos dois, intitulada "Paraíso". As gravações acontecem na praia de Barra Grande, na Bahia, segundo o jornal "Extra".

Nas imagens divulgadas no Instagram dos artistas, na noite desta segunda-feira, 27, é possível perceber que o novo vídeo terá um clima de verão e bem sexy. Enquanto Lucas aparece de sunga e com os músculos à mostra, Pabllo está vestida com um maiô e ostentando longos cabelos loiros.

Pabllo Vittar e Lucas Lucco (Foto: Reprodução | Instagram)

Da Redação Pabllo Vittar e Lucas Lucco gravam clipe na Bahia

adblock ativo