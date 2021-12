Ozzy anuncia novo álbum do Black Sabbath para 2015

A banda britânica Black Sabbath, pioneira do heavy metal há quase 45 anos, voltará ao estúdio para gravar um novo álbum que pode ser o último de sua história - anunciou o vocalista do grupo, Ozzy Osbourne.

Em entrevista à revista "Metal Hammer", divulgada nesta segunda-feira, Osbourne disse que o grupo quer voltar a gravar depois da "grande experiência" que teve com "13", seu álbum de retorno à estrada.

Ozzy, 65 anos, o "avô" do heavy metal, contou que disse à sua mulher e gerente Sharon Osbourne que não queria voltar a fazer trabalho solo - a menos que o Black Sabbath se juntasse para gravar outro álbum.

"Eu disse a ela: 'Sharon, não tenho mais malditos 21 anos. Se vamos fazer isso, quero fazer antes de chegar aos 70! O tempo não está do nosso lado'", afirmou.

"Aí, ela foi, deu um telefonema, voltou e me disse: 'sim, a companhia fonográfica quer outro álbum'", completou a lenda do heavy metal.

Osbourne esclareceu que o Black Sabbath ainda não tem novas músicas, mas que pretende voltar ao estúdio no início de 2015 para seu 20° álbum de estúdio.

Ozzy Osbourne disse que os integrantes do grupo ainda não decidiram se vão gravar na Grã-Bretanha, ou na cidade "adotada" pelo cantor, Los Angeles.

Tony Iommi, o guitarrista do Black Sabbath e força propulsora por trás da música do grupo, declarou em uma mensagem recente em sua página na Internet que esteve "no estúdio escrevendo e ouvindo algumas das minhas ideias anteriores para as canções".

Osbourne reconheceu que a saúde de Iommi pode afetar o próximo álbum. Recentemente, o guitarrista fez tratamento contra o câncer.

"É evidente que uma grande parte disso vai depender da saúde do Tony", disse Osbourne.

O disco de estreia do Black Sabbath é de 1970.

adblock ativo