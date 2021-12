Oswaldo Montenegro e Renato Teixeira se encontram no palco em maio

Os artistas Oswaldo Montenegro e Renato Teixeira se encontram no palco no dia 5 de maio de 2019 , na Sala Principal do Teatro Castro Alves, em Salvador. Os ingressos para o espetáculo podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro Castro Alves, nos SACs do Shopping Barra e do Shopping Bela Vista ou pelos canais da Ingresso Rápido.

Amigos há muito tempo, os dois sempre sonharam com esse momento. O dia chegou e o público vai poder assistir aos dois poetas cantando versos um do outro, se irmanando em clássicos como “Bandolins”, “Tocando em Frente”, “A Lista”, “Romaria” e tantos outros.

Neste espetáculo, as influências do barroco mineiro trazidas por Montenegro se conjugam ao folk de Renato, e encontram guarida nos sons da guitarra de Alexandre Meu Rei, que também se reveza na viola de 12, além do piano de Yan Montenegro e da flauta virtuose de Madalena Salles.

adblock ativo