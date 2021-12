Osba se apresenta pelo Projeto Cameratas

A Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) promove em abril uma nova série de apresentações do Projeto Cameratas em espaços alternativos de Salvador. Nesta terça-feira, 7, às 16h30, o Cinema do Museu Geológico da Bahia, no Corredor da Vitória, receberá uma apresentação do grupo Bahia Cordas. O concerto integra mais uma edição do projeto Terças Musicais, que estreou em 2014 e, desde então, vem realizando edições mensais no local.



A Orquestra Sinfônica da Bahia é mantida pela Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult-BA), através da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb) e do Teatro Castro Alves.

