Osba relembra clássicos do cinema mundial em concerto

A Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) volta a apresentar para o público alguns dos mais envolventes temas musicais do cinema em todo o mundo, lembrando sucessos como Superman, Star Wars - Guerra nas Estrelas, E.T. - o Extraterrestre, Indiana Jones, Tubarão, Harry Porter, Romeu e Julieta, Cinema Paradiso, entre outros filmes, nos dias 23 e 24 de março, respectivamente às 20h e 17h, no Teatro Castro Alves (TCA).

A apresentação está Sob a regência do maestro Carlos Prazeres, e faz parte do projeto 'Cine Concerto'. A última apresentação do grupo lotou a sessão do TCA, quando foi realizada a Série Glauber Rocha 2013.

adblock ativo