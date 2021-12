Osba reinicia programação de Cameratas

A Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) reinicia a sua programação do projeto Cameratas, com mais uma série de apresentações gratuitas em espaços alternativos de Salvador. A abertura da programação deste mês acontece nesta terça-feira, 3, às 16h30, com o grupo Quarteto Novo, no Cinema do Museu Geológico da Bahia, no Corredor da Vitória.

O concerto integra mais uma edição do projeto Terças Musicais. O projeto promoverá também concertos de Opus Lúmen, Quadro Solar e Bahia Cordas.

