Osba reapresenta Vivaldi e Piazzolla

Nesta sexta-feira, às 18 horas, a Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) se apresenta na Igreja de São Francisco (Pelourinho), no concerto Quatro Estações - Vivaldi e Piazzolla. Sob a regência do maestro Carlos Prazeres, a Osba reapresenta o programa, com os solistas Priscilla Plata Rato e Samuel Dias.

Na apresentação, que é parte da Série Manuel Inácio da Costa, estão reunidas obras de dois grandes mestres da música sobre o ciclo de quatro estações do ano: o compositor italiano Antonio Vivaldi (1678-1741) e o argentino argentino Astor Piazzolla (1921-1992). A entrada é gratuita e sujeita à lotação do espaço.

adblock ativo