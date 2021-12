Osba realizará apresentações no Teatro Eva Herz

A Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) se apresentará, nos dias 9 e 10 de março, no Teatro Eva Herz, na Livraria Cultura do Salvador Shopping, no Concerto Widmer Ensemble ("Drummond em ConSerto"), que unirá a música aos versos do poeta Carlos Drummond de Andrade. A entrada é gratuita. No sábado, 9, a apresentação ocorre a partir das 19h, e no domingo, 10, às 17h.

Com regência de Carlos Prazeres, além dos solistas, o barítono Inácio de Nonno, e o violinista Marcio Sanches, a OSBA executará peças de Bach entre poemas de Carlos Drummond de Andrade e obras inspiradas no poeta mineiro como Drummondiana, de César Guerra-Peixe.

