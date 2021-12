OSBA realiza concerto natalino com Sidney Magal na Concha Acústica do TCA

A Concha Acústica do Teatro Castro Alves vai receber a Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA) com o seu tradicional “Concerto de Natal” no dia 21 de dezembro, sexta-feira, às 19h. Sob regência do maestro Carlos Prazeres, a apresentação traz solos do jovem pianista Cristian Budu, e também da violinista Priscila Plata Rato

Além das participações especiais do ator Jackson Costa, do Corpo de Baile Sonho de Valsa e Sidney Magal que interpreta alguns dos seus sucessos como "Sandra Rosa Madalena”, "O Meu Sangue Ferve Por Você", entre outras surpresas.

As apresentações contemplam ainda obras consagradas no repertório da música como “O Lago dos Cisnes – Suíte Op. 20ª (Scene)”, de Tchaikovsky, o “Bolero”, de Ravel, As “Bachianas Brasileiras nº 7”, de Villa-Lobos, além de peças de Grieg, Suppé, Brahms, Dvořák.

Os ingressos para apresentação custam R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia) e já estão à venda nas bilheterias do Teatro Castro Alves, postos de vendas dos SAC´s Barra e Bela Vista ou na plataforma Ingresso Rápido.

adblock ativo