Osba realiza concerto gratuito no Teatro Castro Alves

A Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA) realizará concerto gratuito nesta sexta-feira, 22, que homenageia os compositores "Mozart & Beethoven", na sala de ensaios da Osba, localizada no piso C, na ala B do Teatro Castro Alves, às 18h.

A apresentação terá a participação do maestro Carlos Prazeres (oboé), atual curador artístico e regente titular da Osba, como solista da noite, além de Eduardo Torres (piano), Pedro Robatto (clarineta), Josely Saldanha (trompa) e Jean Marques (fagote).

Do austríaco Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), a Osba apresenta o "Quinteto em Mi Bemol Maior para Piano e Sopros, K. 452", finalizada em 30 de março de 1784. Já do alemão Ludwig van Beethoven (1770-1827), a Sinfônica da Bahia apresenta o "Quinteto em Mi Bemol para Piano e Sopros, Op. 16", escrita no ano de 1796.

A entrada é gratuita.

