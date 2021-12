Osba realiza concerto gratuito em praça pública de Salvador

Para marcar a passagem do Dia de Visibilidade da População em Situação de Rua, no próximo sábado, 31, a Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) realiza uma apresentação gratuita na Praça Marechal Deodoro, no Comércio, às 16h.

Com regência do maestro Carlos Prazeres, o concerto contará com 18 músicos da Osba e, como solista, a violinista Priscila Plata Rato, atual spalla da orquestra.

O programa da tarde destaca composições do célebre compositor alemão Johann Sebastian Bach (1685-1750), com o "Concerto em Mi Maior para violino e orquestra BWV 1042" e "Partita para violino solo BWV 1004", além de peças contemporâneas de dois maestros e compositores brasileiros. De Ernani Aguiar (1950), "Instantes II de Prados" e "4 momentos para orquestra de cordas", e de Armando Prazeres (1934-1999), pai do maestro e curador artístico da OSBA, a sinfônica executa o "Improviso para Cordas".

