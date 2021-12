Osba realiza concerto em homenagem aos 464 anos de Salvador

A Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA) apresenta um concerto na Sala Principal do Teatro Castro Alves (TCA), no dia 28 de março, às 20h, em comemoração aos 464 anos de Salvador, comemorado no dia 29 de março. No evento, estarão presentes a cantora Jussara Silveira, o grupo percussivo Olodum e o gaitista José Staneck. Os ingressos custam R$20 (inteira) e R$10 (meia).

Na apresentação, os artistas executarão as obras do baiano Paulo Lima, Villa-Lobos e André Mehmari e Tom Jobim. A noite será encerrada com a serenata de Ayoa, de Paulo Lima.

