Osba realiza CineConcerto neste sábado

A Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) apresenta novamente, ao público, os encantos do cinema, neste mês de outubro. Mais uma edição do CineConcerto acontece neste sábado, 12, às 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA). O projeto consagrado da Osba existe desde 2013 e visa mostrar para os fãs de cinema e séries que o formato de música sinfônica está bem próximo da ficção audiovisual.

A apresentação tem direção cênica de Gil Vicente Tavares e regência do maestro Carlos Prazeres, contando com os solistas Dani Falcone e Tito Bahiense. Os ingressos já estão estão a venda, com valores de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), e podem ser adquiridos nas bilheterias do TCA, postos dos SAC´s Barra e Bela Vista ou no site do Ingresso Rápido.

O concerto está dividido em três sessões: Cult, Geek e Infantil, contando com uma introdução - o tema do 20th Century Fox, estúdio de cinema estadunidense que existe desde 1935. A sessão Cult será aberta com músicas compostas para os filmes Era uma vez no oeste (1968) e Cinema Paradiso (1988).

Na sessão Geek, estarão as composições de John Williams para Harry Potter, com Hedwig’s Theme, e para Star Wars I e II. Para comemorar dia das crianças, haverá uma sessão infantil com cinco músicas do filme Os Saltimbancos Trapalhões (1981), compostas por Chico Buarque, além das canções da animação O rei leão (1994).

