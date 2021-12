Osba reabre inscrições para curso de História da Música

A Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) reabre a partir desta quinta-feira, 14, até esta sexta-feira, 15, as inscrições para o curso A música e seus segredos: Uma viagem pela história da música. Ao total, são oferecidas 20 vagas, que serão preenchidas por ordem de inscrição. Os candidatos devem ter a idade mínima de 15 anos. As inscrições devem ser feitas das 9h às 12h no Teatro Castro Alves (TCA), em Salvador. O curso é gratuito.

De acordo com a Osba, o início das aulas acontece no dia 19 de março, com término previsto para 20 de junho deste ano, contando com uma carga horária de 30 horas. O curso tem como objetivo aproximar os participantes inexperientes do universo da música erudita, através da busca de uma escuta mais apurada dos diversos estilos encontrados na história da música ocidental. As aulas serão ministradas pela professora de orquestra Karina Martins Seixas, no TCA.

O conteúdo do curso abrange a música desde a Idade Média ao nosso século, com suas inúmeras vertentes. Segundo o cronograma de ensino, o aluno deve conhecer os instrumentos de orquestra, como também os instrumentos antigos, o uso de elementos da música em cada época, o contexto socioeconômico e cultural de cada período e a vida de alguns dos mais ilustres compositores.

O horário do curso não foi divulgado.

