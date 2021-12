Osba promove sarau no MAM

O Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA) vai receber a Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA) para um concerto nesta quinta-feira, 30, às 18 horas.

Com regência do maestro Carlos Prazeres, atual curador artístico da orquestra, e solo do violinista convidado Samuel Dias, o Sarau OSBANOMAM apresenta "Vocalise", do compositor, pianista e maestro russo Sergei Rachmaninoff (1873-1943), um dos últimos grandes expoentes do estilo Romântico na música clássica européia.

O concerto inclui ainda "Danças Rumenas", composição do pianista húngaro Béla Bartók (1881-1945).



