Osba promove imersão musical em homenagem ao Dia das Crianças

Em comemoração ao Dia das Crianças, a a Orquestra Sinfônica da Bahia apresentará o OSBACURI, projeto de imersão musical infantil, nos dias 12, 13, 19 e 20 de outubro, dois fins de semana, a partir das 14h.

A feira de experimentação musical é composta por espaços temáticos que apresentam, individualmente, cada naipe de uma orquestra: cordas, madeiras, metais e percussão, além de espaços dedicados à composição e regência.

As crianças, além de ouvirem música, terão a oportunidade de interagir, podendo conhecer e tocar alguns instrumentos. Ao final do passeio pelos espaços, a Osba apresenta o concerto didático “O Sítio da Amizade: Fábula Sinfônica, Op.65”, de Jorge Salgueiro.

Com entrada gratuita, os ingressos para os dias 12 e 13 de outubro poderão ser retirados nesta sexta-feira, 11. Já as entradas para os dias 19 e 20 de outubro poderão ser retiradas no dia 18, sempre a partir das 9h, na Caixa Cultural Salvador. Serão disponibilizados até quatro ingressos por pessoa.

A fábula musical com regência do maestro Hélder Passinho e autoria do compositor e maestro português Jorge Salgueiro, possui animais que são representados por instrumentos da orquestra que contam a história de um elefante que procura abrigar-se da tempestade dentro de um sítio, onde já se encontram os outros animais.

O projeto também será realizado para público das escolas municipais: CMEI Geórgia Maria Barradas Carneiro, Escola Municipal Casa da Providência, Escola Municipal Permínio Leite e Escola Municipal Ruy de Lima Maltez, nos dias 10, 11, 17 e 18 de outubro.

