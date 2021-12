Osba inicia temporada de 2013 cheio de promessas

Enquanto o sol inclemente do meio-dia torturava os passantes do lado de fora, no interior refrigerado do Teatro Castro Alves, os acordes vibrantes de John Williams para o tema de E.T. ribombavam pela acústica perfeita da sala principal.

A música termina e o maestro Carlos Prazeres diz algo aos músicos, que logo retomam o último trecho da peça. Satisfeito com o resultado, maestro e orquestra entram pelo tema do Superman. E depois, pelo de Rocky, Um Lutador.

Alguém sugere que Prazeres faça a regência de calção de boxe e depois suba correndo as escadarias do TCA - em referência à famosa cena de Sylvester Stallone saltando os degraus do Museu de Arte da Filadélfia -, para risos gerais.

Foi nesse clima leve e bem-humorado que a Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) realizou seu ensaio na sexta-feira passada, para o Cine Concerto do último domingo - que, aliás, não deu para todos que quiseram. A fila, segundo relatos de testemunhas, bateu na altura da agência do Bradesco (Garcia).

"Não imaginamos o tamanho do sucesso do Cine Concerto", confessa Prazeres, em entrevista após o ensaio. "Deu tão certo que vamos desdobrá-lo com o Cine Concerto Kids, para outubro, com temas de desenhos animados como Tom & Jerry, Pernalonga, Pica-Pau e outros", adianta.

Mas a Osba 2013 ainda reserva muitas surpresas ao longo do ano, cuja temporada será aberta com um concerto nesta quinta-feira, 28, no TCA. "2013 promete ser absolutamente especial para a Osba. A orquestra está de fôlego renovado graças ao programa de residências, que diminuiu bastante as baixas de músicos", garante Prazeres, referindo-se aos músicos contratados em regime de residência e que sanaram, ao menos temporariamente, um sério problema de esvaziamento. "A Osba passou por um momento grave em 2012. Mas agora está bem melhor", diz.

O jovial maestro, aliás, acaba de fixar residência em definitivo na cidade, a fim de se dedicar exclusivamente à gerência da orquestra. "O clima está ótimo e a Osba está em ascensão. Fizemos progressos nos últimos dois anos. Por isso mesmo, precisamos, mais do que nunca, do apoio das autoridades", diz.

Ano pianístico - "E esse apoio tem sido dado. Mas é importante ressaltar que, apenas dois meses após a chegada dos músicos residentes, a Osba já estava lotando a sala principal do TCA. A verdade é que, neste momento, ela nunca esteve tão unida e empenhada em representar nossa riqueza cultural", afirma.

Visivelmente entusiasmado, Prazeres adianta diversos destaques da programação da orquestra ao longo de 2013. "O concerto de abertura da temporada é emblemático para este ano, que chamamos de 'pianístico'. Começamos com a participação do solista convidado, o pianista carioca José Feghali, que executará uma sinfonia fortíssima, a Quinta, de Dimitri Shostakovich", conta.

Os outros pianistas convidados ao longo de 2013 serão os brasileiros Jean Louis Steverman e Ricardo Castro, além da francesa Helene Grimaud. "Será o ápice. Ela é uma das maiores do mundo. Vem em maio para fazer o Concerto Nº 5 Para Piano e Orquestra, de Beethoven".

Outros convidados são o baixo lírico Denis Sedov (russo), os maestros Enrique Diemecke (mexicano, das sinfônicas de Buenos Aires e Bogotá) e Francesco La Vecchia (italiano, da Sinfônica de Roma).

"Há ainda as possibilidades de uma parceria com o Balé do TCA para A Sagração da Primavera, de Igor Stravinsky, e de uma turnê da Osba, para 2014. Mas já este ano vamos viajar com Gilberto Gil para algumas capitais", comemora Prazeres.

adblock ativo