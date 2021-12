Osba inicia dois novos projetos este mês em Salvador

Após apresentar o Ciclo Brahms em 2017 e o Ciclo Schumann em 2018, chega a hora da Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) realizar um novo ciclo – desta vez, dedicado ao compositor alemão Ludwig van Beethoven. O primeiro concerto acontece nesta quarta-feira, 17, às 19h, no Museu de Arte Sacra da Universidade Federal da Bahia (Ufba), com entrada gratuita.

O chamado Ciclo Beethoven consiste em nove apresentações nas quais a orquestra tem o desafio de interpretar uma sinfonia a cada concerto. O objetivo é difundir a obra de um dos maiores compositores da história da música erudita.

“Beethoven foi brilhante e um verdadeiro revolucionário. Ele jogava com as emoções e mesmo quem não entende muito sobre música de concerto pode sentir isso ao ouvir suas composições”, afirma Lucas Robatto, chefe do naipe de flautas da Osba e solista na apresentação do dia 25.

O ciclo estreia com a Sinfonia nº 4 em Sí bemol maior, Op.60, com cerca de 50 músicos sob a regência do maestro convidado Éder Paolozzi, na Série Manuel Inácio da Costa. A ideia é que as apresentações circulem em outros espaços da cidade e levem a obra do alemão para outras séries da orquestra.

“Beethoven foi um compositor transcendental, de um período entre o Classicismo e o Romantismo. Vivenciar sua música em um concerto é algo mágico”, diz Priscila Plata Rato, violinista e atual spalla da Osba.

O ciclo, porém, não se restringe apenas à obra de Beethoven. Priscila, por exemplo, apresenta a peça Romance para violino em Fá menor, Op.11, do tcheco Antonín Dvorák, e Lucas Robatto interpreta Concerto para flauta, do dinamarquês Carl Nielsen.

“O ciclo sempre traz obra de outro compositor, mostrando como Beethoven reverbera em compositores que vieram depois dele”, explica Robatto.

O próximo encontro já está marcado para o dia 25 de março, na sala principal do Teatro Castro Alves (TCA), às 20h, durante a realização da Série Jorge Amado.

Cineclube

Já na próxima quarta-feira, 24, surge mais uma novidade: o Cineclube da Osba. No dia, o projeto promove a exibição do filme Laranja Mecânica (1971) seguido por um bate-papo na Sala de Ensaio, no Piso C do TCA, às 19h. A entrada é gratuita e está sujeita à lotação (40 lugares).

Parte das ações de extensão da Osba, o cineclube tem o intuito de fortalecer a relação da música de concerto com as diferentes esferas culturais, como o cinema. “Já fazemos isso com o Cineconcerto, mas o Cineclube explora essa correlação de forma diferente”, afirma Fabiana Pimentel, diretora executiva da Osba.

A proposta é que o projeto ocorra uma vez por mês até dezembro, com a exibição de filmes e bate-papos entre o público, músicos da orquestra e membros do Laboratório de Análise Fílmica da Ufba.

Para a edição de estreia, o projeto aproveita o gancho do Ciclo Beethoven e traz longas com alguma relação com a obra de Beethoven. “Por isso escolhemos Laranja Mecânica, de Stanley Kubrick, para abrir o projeto. A 9ª Sinfonia de Beethoven é muito importante na trilha sonora e para o filme em si“, explica Fabiana.

Mas a diretora garante que o cineclube não vai girar em torno de apenas um compositor. A equipe, inclusive, já está planejando uma edição com cineastas e compositores russos.

*Sob a supervisão da editora Márcia Moreira

