Osba homenageia Lina Bo Bardi em concerto gratuito

A arquiteta italiana Lina Bo Bardi, radicada no Brasil, é a homenageada da Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) na próxima quinta-feira, 2, às 18h, no Palacete das Artes, em Salvador. O espetáculo, um concerto de câmara com sopros regido pelo maestro Carlos Prazeres, faz parte de série que referencia a arquiteta e as apresentações acontecerão em diferentes espaços da cidade.

A homenagem se justifica, entre outros motivos, por Lina Bo Bardi ter vivido e atuado profissionalmente na Bahia durante a década de 50, quando dirigiu o Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA) e foi responsável pelas obras de reparo do Solar do Unhão. Além de arquiteta, "Dona Lina", como era conhecida, também atuava como ilustradora, cenógrafa e editora.

Para o curador artístico da Osba, o maestro Carlos Prazeres, o objetivo da série Lina Bo Bardi é unir a música clássica e a beleza arquitetônica, favorecendo uma ampliação dos espaços de apresentação da orquestra para além dos limites das igrejas e do Teatro Castro Alves. "Escolhemos um grande nome ligado à arquitetura e à Bahia, pois queremos ocupar espaços da cidade, como o Palacete das Artes, o Teatro Jorge Amado, o Museu de Arte da Bahia", afirmou.

Segundo Prazeres, a escolha de lugares heterodoxos para a realização dos espetáculos de música clássica também visa aproximar o público desse gênero, sobretudo os mais jovens. "Queremos construir um relacionamento entre o público e a orquestra, mostrar que ouvir Bethoven é tão transgressor como ouvir Sepultura. Ou até mais", completou o curador da orquestra.

O espetáculo de abertura terá a "Serenata em Dó Menor K.388", do compositor austríaco Wolfgang Amadeus Mozart, e a peça "Quinteto para Sopros", do francês Claude-Paul Taffanel. A lotação máxima é de 100 lugares e as senhas serão distribuídas a partir das 16h30, no local.

