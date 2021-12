Osba homenageia Independência da Bahia

A Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) apresenta nesta terça-feira, 2, às 20h, no Teatro Castro Alves, um concerto especial em homenagem ao 2 de Julho. Para marcar a importância da data, o programa começa com o Hino ao 2 de Julho. O maestro mexicano Enrique Diemecke é regente convidado para a apresentação. Diemecke é diretor das filarmônicas de Bogotá, Buenos Aires e da Sinfônica de Long Beach, na Califórnia. Esta é a segunda vez que ele se apresenta com a Osba. A primeira foi no ano passado, também em Salvador. Como solista convidado, Samuel Dias, que atualmente é o spalla da orquestra.

