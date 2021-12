Osba faz concerto para celebrar Jorge Amado

No mês em que o Brasil comemora o centenário de nascimento de Jorge Amado, a Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) também preparou um concerto para homenagear o baiano, com um programa de peças brasileiras, incluindo a estreia mundial de "Viagem de Gabriela", encomendada pela Osba ao músico e compositor paulista André Mehmeri.

O concerto será nesta quarta-feira, 29, na Sala Principal do Teatro Castro Alves, às 20 horas, com regência do maestro Carlos Prazeres.

Na ocasião, haverá participação da jovem soprano Carla Cottini, como solista convidada, além dos atores Caco Monteiro e Nataly Cabañas.

adblock ativo