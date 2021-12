Osba faz Concerto no Pelourinho

A Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) realiza mais um concerto no Centro Histórico de Salvador pela Série Manuel Inácio da Costa. A apresentação acontece nessa sexta-feira, 11 de setembro, na Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos (construída no século XVIII), no Pelourinho, com início às 17h. O concerto, com entrada gratuita, terá regência do maestro Carlos Prazeres.

adblock ativo