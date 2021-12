Osba encerra temporada 2014 com último concerto nesta sexta

A Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) realiza a última edição de 2014 da Série Carybé nesta sexta-feira, 12, às 18h, na Sala de Ensaio, no Piso C, Ala B do Teatro Castro Alves (TCA). O concerto tem entrada gratuita, com acesso do público por ordem de chegada, até a lotação do espaço, com capacidade para 100 pessoas.

Desta vez, como já havia ocorrido em setembro, o programa dá um destaque especial para a percussão erudita e parte do concerto será dedicada à estreia de obras dos alunos do curso de Composição da Escola de Música da Universidade Federal da Bahia (Ufba), da classe do professor doutor Wellington Gomes, autor de diversas composições que já integraram concertos da Osba.

O repertório é composto por 'AbisMunDanças', de George Cristian Vilela Pereira, 'Minas de Carvão', de Jordan Holenfeld, 'Uma Domenica Estiva a Braidi', de Robert Intelisano, e 'N°1', de Peter P. Marques. "A percussão não é só fazer ritmo, mas é preciso conhecer os vários tipos de baquetas e saber um conjunto de instrumentos", afirmou Wellington Gomes. "Nesta apresentação, o público vai presenciar o novo do mundo rítmico, com suas irregularidades e estranhezas a partir das experimentações dos alunos", explicou o professor.

O músico ressalta que as produções são peças didáticas do curso de Composição, com a parceria do professor de música da Ufba e percussionista da Osba, Jorge Sacramento. A Sinfônica da Bahia tem como curador artístico o maestro Carlos Prazeres e é mantida pela Secretaria de Cultura do Estado (Secult), por meio da Fundação Cultural (Funceb) e do TCA.

