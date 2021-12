Osba encerra concertos natalinos com duas apresentações

A Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) encerrará os concertos natalinos de 2018 com duas apresentações na capital e interior do estado. Em Salvador, na próxima sexta-feira, 21, a Osba fará show na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, às 19h. Antes, nesta terça, 18, a orquestra irá até Feira de Santana para mais uma participação no "Natal Encantado", também às 19h, na praça Padre Ovídio.

Com o tema “Transbordando Sonhos”, o concerto é realizado sob a regência do maestro Carlos Prazeres, a apresentação traz solos do jovem pianista Cristian Budu e da violinista Priscila Plata Rato, atual spalla da Osba (primeira violinista da orquestra), além das participações especiais do ator Jackson Costa, do Corpo de Baile Sonho de Valsa e do cantor Sidney Magal que interpreta alguns dos seus sucessos como "Sandra Rosa Madalena”, "O Meu Sangue Ferve Por Você".

Os ingressos para a apresentação na capital baiana custam R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia) e estão à venda nas bilheterias do Teatro Castro Alves (TCA), postos de vendas dos SAC´s Barra e Bela Vista ou no site da Ingresso Rápido.

