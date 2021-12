Osba e Bailinho de Quinta dividem palco no TCA

A edição de fevereiro do projeto Domingo no TCA vai continuar no clima de Carnaval e terá, no palco a Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA) e o grupo Bailinho de Quinta, no "Baileconcerto". A festa acontece domingo, 22, às 11h, na sala principal do Teatro Castro Alves. Os ingressos custam R$ 1 e são vendidos às 9h do dia do show.

Clássicos de autores como Braguinha (1907-2006), Noel Rosa (1910-1937) e Alberto Ribeiro (1902-1971) serão lembrados pela OSBA e pelo Bailinho que também passeiam por canções que marcaram época com o surgimento dos primeiros trios elétricos, de artistas como Caetano Veloso e Moraes Moreira.

