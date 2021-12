Osba e BaianaSystem fazem show conjunto no TCA

O encontro entre a Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) e a banda BaianaSystem irá acontecer no palco da Concha Acústica do Teatro Castro Alves, às 19h, nesta terça-feira, 2, data em que é celebrada a Independência da Bahia.

O projeto, batizado como “Concerto da Independência”, tem a intenção de promover o diálogo entre a música de concerto e as batidas eletrônicas, o soundsystem e a guitarra baiana.

Os ingressos estão à venda nas bilheterias do TCA e no site da Ingresso Rápido. Esta será a primeira vez que o BaianaSystem se apresentará com uma orquestra, e também, a primeira vez que a Osba prepara um concerto em que uma banda de música popular pensará os arranjos, as sonoridades e os experimentos.

