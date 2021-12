Osba convida o saxofonista Leo Gandelman para sarau no MAM

O saxofonista Leo Gandelman é o convidado da primeira apresentação do sarau da Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) no mês de novembro. O encontro entre o solista e a orquestra acontecerá na sexta-feira, 7, no Museu de Arte Moderna (MAM), às 18h. A entrada é gratuita

No repertório, estão nomes de compositores brasileiros, como Heitor Villa- Lobos, com "Prelúdio das Bachianas nº4", Radamés Gnatti, com "Brasiliana nº 7" e "Valsa Triste" e, o maestro Arthur Barbosa, com "Recuerdos nº 3".

A carreira de Leo Gandelman no Brasil é antiga, e começou em 1979 quando ele regressou dos Estados Unidos, após estudar no Berklee College of Music. No saxofone, Leo passeia pelo Jazz, o clássico e já criou trilhas para novelas, a música "Vip Vop" foi tema da novela "Guerra dos Sexos".

