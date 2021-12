Osba celebra 37 anos de história com 'Concerto de Aniversário'

Completando mais um ano de existência enquanto corpo artístico, a Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) promove concertos especiais em comemoração aos 37 anos de história. No próximo domingo, 29, será realizado o 'Concerto de Aniversário – 37 Anos', na penúltima edição do 'Osba em Família', da temporada deste ano. A apresentação acontecerá no Teatro Castro Alves (TCA), às 17h, com regência do maestro Carlos Prazeres.

Nesta apresentação comemorativa, a Osba e o pianista convidado Leonardo Hilsdorf vão interpretar o 'Concerto para piano nº 2 em Sol Menor, Op.22', do compositor francês Charles-Camille Saint-Saëns (1835-1921), além da 'Sinfonia nº 1 em Sol menor, Op.13, Sonhos de Inverno', do russo Piotr Ilitch Tchaikovsky (1840-1893).

No mês de setembro, a orquestra vem promovendo uma série de concertos com diferentes características, experiências inovadoras e acolhedoras, como é o caso da 'Série Mãe Menininha', no formato 'Osba em Casa' (público e orquestra juntos no palco do TCA); o 'OSBAnoMAM', com o sarau Myriam Fraga; além de apresentações em formato de câmara, com a série 'Carybé'.

Os ingressos para o 'Concerto de Aniversário' já estão à venda por R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), e podem ser adquiridos na bilheteria do TCA, SAC's dos shoppings Barra e Bela Vista e no site Ingresso Rápido.

