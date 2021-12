Osba apresenta última edição da Série Carybé desta temporada

A Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) apresenta na sexta-feira, 7, a última edição da Série Carybé desta temporada. O evento ocorre às 19h, no teatro do Goethe-Institut, localizado no Corredor da Vitória, em Salvador.

Os ingressos serão vendidos duas horas antes do início do concerto, por R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia), na bilheteria do Goethe. A apresentação tem classificação livre.

O repertório conta com a peça “Canzona para clarineta e cordas”, do compositor russo Sergei Taneyev e ainda, a composição “Septeto em Mi bemol maior, Op.20”, do alemão L. V. Beethoven.

A apresentação traz solos de Priscila Plata Rato e Karina Petry (violino), Sergei Iurcik (viola), Thomaz Rodrigues (violoncelo), Gabriel Couto (contrabaixo), Pedro Robatto (clarineta), Jean Marques (fagote) e Johann Pereira (trompa), músicos integrantes da Orquestra Sinfônica da Bahia.

