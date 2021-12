OSBA apresenta trilhas de filmes famosos

A Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA) apresenta o espetáculo "Cine Concerto". Reunindo famosas trilhas de cinema, o concerto estará em cartaz nos dias 5, às 20h, e 6, às 17h, do mês de janeiro na Sala Principal do Teatro Castro Alves. Superman, Star Wars - Guerra nas Estrelas, E.T. - o Extraterrestre, Indiana Jones e Tubarão são alguns dos filmes que estarão presentes no repertório, que tem a regência do maestro Carlos Prazeres.

