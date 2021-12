OSBA apresenta sinfonia de Robert Schumann nesta quinta no TCA

Encerrando sua programação do mês de novembro, a Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA), sobe ao palco da Sala Principal do Teatro Castro Alves nesta quinta-feira, 29, a partir das 20h para finalização do apresentar a quarta sinfonia do compositor alemão Robert Schumann, finalizando o “Cliclo Schumann”, que ao longo da temporada 2018 executou todas as três sinfonias do compositor.

Regido pelo maestro convidado, o mexicano Enrique Diemecke, o concerto terá como solista o músico Antônio Carlos Portela, flautista da OSBA, que juntos ainda apresentarão peças dos compositores Lindembergue Cardoso e Carl Reinecke.

Os ingressos que variam entre R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira) podem ser adquiridos na bilheteria do teatro, nos SACs do Shopping Barra e do Shopping Bela Vista ou pelos site Ingresso Rápido.

