Osba apresenta concerto em homenagem ao Dia dos Pais

Pais e filhos poderão comemorar com música o Dia dos Pais. A Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) irá apresentar neste domingo, 11, a 5ª edição desta temporada do projeto 'Osba em Família', na Sala Principal do Teatro Castro Alves (TCA).

A apresentação integra o Ciclo Beethoven e terá regência do maestro Carlos Prazeres, com solo do pianista Ricardo Castro, que é maestro e diretor dos Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia (Neojiba). No concerto, estarão presentes músicas de Beethoveen e Ravel.

Os ingressos, que custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), podem ser adquiridos na bilheteria do TCA, nos SACs do shoppings Barra e Bela Vista e pela internet.

O projeto surgiu em 2018, com o objetivo de proporcionar concertos mais leves e descontraídos aos domingos. Em parceria com a Fundação José Silveira, a Orquestra estará realizando a uma campanha de arrecadação de alimentos no dia do evento. Os donativos serão encaminhados para o Instituto Brasileiro para Investigação de Tuberculose (Ibit).

adblock ativo