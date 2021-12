Osba apresenta 'Concerto dos Namorados' na Sala do Coro do TCA

A Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) irá realizar o 'Concerto dos Namorados' o dia 12 de junho, quarta-feira, às 20h, na Sala do Coro do Teatro Castro Alves. A Osba irá se apresentar com uma orquestra de cordas.

Entre as interpretações estarão 'Serenata em Mi menor', do compositor inglês Edward Elgar, 'Fantasia Carmen', do húngaro Jenö Hubay e 'Octeto para Cordas em Si bemol maior' do alemão Max Bruch. Os interessados podem adquirir os ingressos, que custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), na bilheteria do TCA, nos SACs dos shoppings Barra e Bela Vista ou através da plataforma Ingresso Rápido.

