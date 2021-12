Osba apresenta concerto com clássicos da axé music no TCA

A Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) realiza neste domingo, 16, no Teatro Castro Alves (TCA), um espetáculo em homenagem aos 35 anos da axé music. Este é o terceiro ano do já tradicional “Baile Concerto”, que une música de orquestra ao repertório popular das festas de Momo. O evento tem início às 11h.

Os ingressos custam R$ 1,00 (inteira) e R$ 0,50 (meia), vendidos apenas no dia do evento, no local, a partir das 9h, com acesso imediato do público.

O concerto terá a regência do maestro Carlos Prazeres e direção cênica de Gil Vicente Tavares. A programação do “Baile Concerto – #AXÉ35” vai contemplar grandes sucessos da axé music que marcam o carnaval da Bahia. O repertório será construído com ajuda do público da OSBA, através de pesquisa pela internet. O evento também contará com participações especiais ainda não divulgadas.

Osba

Criada em 30 de setembro de 1982, a Osba é um corpo artístico do Teatro Castro Alves e que teve seu processo de publicização consolidado em abril de 2017. Desde então, a Associação Amigos do Teatro Castro Alves (ATCA) – entidade sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social (OS) – assumiu a gestão da OSBA, que permanece como corpo artístico público, sendo mantida com recursos diretos do Governo do Estado da Bahia, através da sua Secretaria de Cultura (SecultBA).

